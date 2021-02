DF: 20.491 novos alunos ainda não confirmaram a matrícula na rede pública

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Até as 8h desta quinta-feira (11/1), dos 31.092 alunos novos que se inscreveram para o ensino regular na rede pública de ensino do DF para o ano letivo de 2021, apenas 10.601 confirmaram a matrícula. Os 20.491 que ainda não enviaram os documentos e asseguraram a vaga têm até as 23h59 para fazerem o procedimento.



Os novos estudantes, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aqueles que desejam mudar de unidade escolar precisam enviar os documentos pelo site da Secretaria de Educação. O envio da documentação digitalizada deve ser nos seguintes formatos: jpeg, jpg, png, bmp, gif e pdf.

Os pais e responsáveis com dificuldades ou que sem acesso à internet podem procurar a unidade escolar, por telefone ou e-mail, para agendar a efetivação da matrícula.

A 1ª etapa é on-line e vai até hoje (11/2) de fevereiro de 2021. Os pais e responsáveis deverão enviar os seguintes documentos: