Alunas da rede pública são aprovadas para curso de verão em Cambridge

VT Vitórian Tito*

As estudantes têm até 5 de março para enviar £ 695 libras para a instituição, cerca de R$ 5.000 na cotação atual, para a garantir a vaga. O restante do valor deve ser enviado até primeiro de maio. - (crédito: Divyansh Jain/Unsplash)

Riani de Souza Alvaro, 16 anos, e Kelly Cristina Nogueira de Araújo, 17, estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, participaram de um concurso on-line de redação da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e conquistaram bolsas de estudos parciais para o programa Immerse Education Female Future Leaders (Mulheres Líderes do Futuro).



As estudantes participaram gratuitamente do Immerse Essay Competition, uma competição de redações acadêmicas valendo bolsas de estudos para as duas semanas de imersão. As bolsas, no valor de 30% para cada, incluem alimentação e estadia na universidade.



As alunas estão arrecadando fundos na Vakinha, plataforma brasileira destinada a buscar doações e financiar projetos, para arcar com o restante das despesas e participar presencialmente do curso de verão, que começa em julho deste ano.



Sonho de estudar fora pode se tornar realidade

Riani de Souza Alvaro, 16 anos, aluna do segundo ano do colégio Pedro II, está animada com a possibilidade de estudar fora (foto: Arquivo Pessoal)



Riani de Souza conta que sempre foi uma boa aluna. Além da bagagem de cursos extracurriculares, ela acumula na trajetória acadêmica representações de turma, destaques como aluna orgulho por melhores notas e duas medalhas: uma de ouro em olimpíada de astronomia e outra de bronze na olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas (OBMEP).



“Os professores gostavam de mim e eu sempre fui vista como muito responsável pelos meus colegas”, diz. Para ela, a chance de fazer o curso de verão na Universidade de Cambridge vai ser a porta de entrada para a concretização de um sonho: fazer a graduação nos Estados Unidos.

“Para fazer essa graduação eles requerem não só a nota, mas também atividades extracurriculares. Eles querem saber em que o aluno está interessado”, explica. Durante a pandemia, procurou por cursos de verão e encontrou a competição de redação da universidade.



Riani conta que o curso Mulheres Líderes do Futuro engloba temas como política, direito, economia, empreendedorismo e ciência. A expectativa é alta para entrar em contato com as diferentes áreas e pessoas no exterior.



“Você tem uma quantidade de aprendizado gigante não só do curso, mas com as pessoas. Além de ser um ótimo momento e um ótimo jeito de aproveitar as férias”, diz.

Simone Souza, 49 anos, fala sobre a filha, Riani de Souza Alvaro, de 16. "Sempre foi estudiosa e atenciosa. Aprendeu a ler sozinha aos quatro anos de idade, época em que a matriculei no curso de inglês". (foto: Arquivo Pessoal)



A professora e advogada Simone Souza, 49 anos, mãe de Riani, sempre apoiou os sonhos da filha, que aprendeu a ler sozinha aos quatro anos de idade. “Espero que ela abra novas portas e descubra aquilo que a faça feliz”.

Para a redação, Riani precisou escrever um texto em inglês sobre a personalidade feminina mais influente do século XXI. Ela escolheu falar da trajetória de vida de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018.



“Pensar na Marielle foi algo que me surpreendeu pela maturidade política que vi em uma menina de 16 anos”, conta Simone. A estudante abordou o que a vereadora fez em vida, os trabalhos e propostas, o motivo da morte e o que aconteceu após o assassinato que se tornou assunto global.



“Tenho muita fé de que será o melhor para ela. Mas, claro, se conseguirmos chegar ao valor a ser pago. Essa é a parte que mais me dói: não poder dar a ela o que sei que merece”, explica a professora e advogada.



A campanha de financiamento coletivo da aluna Riani de Souza Alvaro pode ser acessada pelo site.



Surpresa positiva para 2021

Kelly Cristina Nogueira de Araújo, 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio do colégio Pedro II, espera conseguir arrecadar o valor necessário para realizar o sonho (foto: Arquivo Pessoal)

Assim como Riani, Kelly Cristina encontrou o concurso ao descobrir que duas alunas do mesmo colégio haviam passado na competição de redação durante o primeiro semestre de 2020. Sem muitas expectativas, resolveu se inscrever.



Ela ficou surpresa quando recebeu a notícia da aprovação. “De começo eu fiquei bem desacreditada de que tinha passado mesmo. Fui contar para os meus pais, só que eles não tinham tanta noção do que era e a dimensão dessa oportunidade”, explica.



Filha de diarista e pedreiro do Rio de Janeiro, a estudante precisou convencer os pais da importância do curso. “Depois que eu consegui explicar pra eles, eles passaram a me apoiar bastante. Não só eles, como o resto da minha família e meus amigos”.

Para a redação em inglês, a aluna precisou escrever sobre o possível elitismo na literatura. “Eu falei sobre os dois lados da moeda: quando você não dá oportunidade para novos autores ou não dá acesso a pessoas que não tem oportunidade de ler bastante, e até quando você não incentiva jovens e crianças a lerem”.



No texto, “falei também como ela (literatura) pode ser inclusiva e representativa quando você dá acesso a essas pessoas e dá oportunidade a novos autores de falar sobre suas histórias", explica.



Kelly precisa completar a vaquinha para conseguir viajar. “Não teria como depender da renda da minha família para pagar os custos da viagem, então eu fiquei muito assustada com isso porque teria que colocar um valor bem alto”.



“Eu fiquei com medo das pessoas se assustarem e não doarem, mas se eu não colocasse esse valor eu realmente não consigo embarcar", conta.



Ela vai concluir o ensino médio no final de 2021 e já pensa em possibilidades de graduação. Entre as escolhas, estão os cursos de geografia ou serviço social, mas explica que ainda tem tempo para decidir.



Para o programa de verão Mulheres Líderes do Futuro, o que fica para Kelly é a animação e vontade de viajar. “Eu passo o dia inteiro vendo tour por Cambridge. Acho que essa vai ser uma oportunidade incrível porque vou conhecer pessoas que têm muito a me ensinar”, finaliza.



A campanha de financiamento coletivo da aluna Kelly Cristina Nogueira de Araújo pode ser acessada pelo site.



*Estagiária sob a supervisão da editora Ana Sá