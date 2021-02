Grupo Osdramátikos abre nova temporada com leitura das obras do PAS

EE Eu Estudante

(crédito: Mari Mattos)

O grupo Osdramátikos vai encenar as seis obras literárias que fazem parte do processo seletivo do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) deste ano. O grupo, que completa seis anos em cartaz em 2021, estreia em 23 de fevereiro e encerra em 15 de abril os espetáculos, que serão transmitidos pelo canal do grupo no Youtube todas terças e quintas-feiras.

A série de apresentações online é um projeto realizado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e vai abordar as obras de todas as etapas do exame.

As obras vão abrir a programação que conta com 16 textos ao todo. As encenações serão transmitidas de acordo com o cronograma das provas, para auxiliar os estudantes durante o período de exames.



Abaetê Queiroz, André Araújo, Bárbara Gontijo, Edu Moraes, Juliana Drummond, Léo Gomes, Márcio Minervino e Rosanna Viegas se revezam para fazer as duas leituras semanais. Nesta temporada, o elenco está completo, com todos os integrantes, tanto do elenco fixo quanto do elenco que participa dos projetos e que fazem parte da história do grupo desde o surgimento do coletivo.

O formato apresentado pelo grupo se distancia das leituras dramáticas convencionais. Cada encenação conta com o apoio artístico de cenografia e figurino, o que aproxima a leitura dramatizada de uma montagem teatral e ajuda a criar a atmosfera de cada obra teatral ou literária, sem perder o clima intimista e mais informal.

Confira a programação inicial da temporada, com todos os textos da edição de 2021 do PAS/UnB



23/02 (terça) - Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues;

25/02 (quinta) - A exceção e a regra, de Bertolt Brecht;

02/03 (terça) - Medida por Medida, de William Shakespeare;

04/03 (quinta) - Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen;

09/03 (terça) - Ifigênia em Áulis, de Eurípides;

11/03 (quinta): A advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para a terra, do Grupo G7.