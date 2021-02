Inep promove live para orientar sobre censo escolar

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai transmitir na próxima segunda-feira (22) uma live para orientar profissionais da educação sobre o preenchimento do questionário “Resposta educacional à pandemia de Covid-19 no Brasil em 2020”. O evento será transmitido, às 15h, no canal do YouTube do Inep.

A aplicação do questionário inicia no mesmo dia da live para todas as escolas brasileiras.

Elaborado com o intuito de coletar informações a respeito da situação das redes de ensino durante a pandemia, o formulário pergunta, na primeira etapa, sobre os impactos da pandemia no calendário acadêmico das escolas.

Também são abordadas estratégias de continuidade das atividades pedagógicas durante a suspensão das atividades presenciais e estratégias para a retomada das atividades presenciais.

Durante a live, serão respondidas as principais dúvidas dos gestores em relação à declaração de rendimento e movimento dos alunos em 2020 e os impactos da suspensão das atividades escolares presenciais em razão da pandemia.

Como referência, o questionário utilizou estudos feitos por outros órgãos nacionais e internacionais sobre o tema. A aplicação desse formulário é uma ação inédita do Censo Escolar 2020, que será aplicado pelo Sistema Educacenso.

O Censo é coordenado pelo Inep e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. São abrangidos pelo levantamento o ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.