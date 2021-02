GDF procura aluguel de imóveis para transferência de seis escolas

JC João Carlos Magalhães*

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) deve alugar sete imóveis para abrigar uma unidade administrativa da SEEDF e seis escolas. O aviso de procura de imóvel foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última segunda-feira (23) apenas duas semanas antes do início do ano letivo da rede pública de ensino.

A secretaria pretende mudar uma unidade administrativa, que hoje funciona no Setor Bancário Norte para local que tenha entre 12.000 m² e 16.000 m², que esteja no Plano Piloto e seja próximo aos corredores de transporte público urbano.

Além da unidade, o pregão inclui local para sediar o Centro Educacional 01 do Itapoã e a escola deve obrigatoriamente no Paranoá/Itapoã e ter área para locação entre 7.072 m² e 8.745 m², para acomodar os estudantes do ensino fundamental séries finais e ensino médio.

O CAIC Carlos Castello Branco também procura novo local no Gama. É exigida construção entre 455 m² e 630 m². Outro espaço procurado na região necessita de área entre 765 m² e 1.415 m² para a acomodar as turmas de Educação Infantil de quatro e cinco anos, residentes no Setor Habitacional Água Quente da Coordenação, da Regional de Ensino do Recanto das Emas.

A Escola Classe nº 415 de Samambaia também demanda por nova localização em sua região com medidas entre 2.222 m² e 3.322 m².

No Guará, a secretaria procura por construção entre 975 m² e 1.655 m² para acomodar aproximadamente 700 estudantes do ensino fundamental - anos finais.

Por fim, no Recanto das Emas, escola procura espaço entre 1.790 m² e 2.950 m² para realocar os 1.400 alunos do Centro de Ensino Fundamental 101 e estudantes oriundos do Setor Habitacional Água Quente.

Anote!

Para os interessados, os contatos para aluguel de espaço escolar estão no Diário Oficial do Distrito Oficial de 22 de fevereiro.