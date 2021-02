MPF arquiva inquérito por racismo contra Abraham Weintraub

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) arquivou investigação por racismo contra o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. Aberto em abril de 2020, o inquérito foi iniciado após o então ministro acusar o governo chinês de se beneficiar da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus por meio de um tweet.

No fim de 2020, a Polícia Federal (PF) concluiu que não havia elementos suficientes para indiciar o ex-ministro por racismo. Com base nesse relatório, a Procuradoria da República no Distrito Federal optou pelo arquivamento do caso.

Na publicação na rede social, Weintraub postou uma capa de gibi da Turma da Mônica, em que aparece a muralha e a bandeira chinesa, e escreveu o texto trocando o “R” pelo “L” como o personagem Cebolinha.

"Geopoliticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PedeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”, escreveu.

O então ministro disse ter usado a forma de falar característica do personagem porque essa fala também é "associada à fala de povos orientais".

Na ocasião, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, acusou Weintraub de racismo e o economista apagou a postagem em seguida.

Weintraub ainda chegou a dizer, em entrevista, que não era racista e que pediria desculpas sob a condição de que o governo chinês vendesse 1.000 respiradores a preço de custo para o Estado brasileiro.

O inquérito foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Após Weintraub deixar o cargo, o julgamento passou para a primeira instância da Justiça.