Sesi-DFabre inscrições para torneio regional de robótica

(crédito: Fotos: Minervino Junior/CB/D.A Press )

As inscrições para a etapa do Distrito Federal do Torneio Sesi de Robótica First Lego League – Challenge estão abertas até 12 de março. A competição é organizada pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e está programada para os dias 16 e 17 de abril. Podem participar equipes escolares de clubes ou organizações e grupos de amigos da Região Centro-Oeste.

Para se inscrever no evento gratuito basta acessar este link. O cadastro deve ser feito pelo técnico responsável pelos times. As equipes precisam ter dois treinadores adultos (um titular e um suplente) e de dois a 10 competidores, de 9 a 16 anos.

O Sesi recomenda que os grupos tenham no mínimo quatro alunos, para facilitar a divisão de tarefas. Em caso de dúvidas, os responsáveis pelas equipes podem entrar em contato pelo e-mail robotica.sesi@sistemafibra.org.br.

Este ano, com a pandemia da covid-19, a competição será remota e o principal ambiente de avaliação será a First Reh (Remote Event Hub) — plataforma oficial da First desenvolvida especialmente para os torneios online. As equipes classificadas na etapa regional garantem vaga para o Festival Sesi de Robótica, que ocorrerá em maio.