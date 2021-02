Olimpíada de Língua Portuguesa está com inscrições abertas

E EuEstudante

(crédito: Kelly Sikkema no Unsplash)

Inscrições estão abertas para a sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Docentes da rede pública de todo o país podem se inscrever até 30 de abril pelo site do programa Escrevendo o Futuro. Para que os professores e seus alunos possam participar, é necessário que a Secretaria de Educação à qual a escola é vinculada faça a adesão ao programa por meio do mesmo site. Este ano, a homenageada é a escritora e poetisa Geni Guimarães, cuja obra viabiliza o debate em torno da literatura negra.

Nesta edição, há cinco gêneros textuais e audiovisuais propostos. Poema é o produto para o 5º ano, 6º e 7º devem produzir memórias literárias, 8º e 9º crônica, documentário é destinado à 1ª e 2ª séries do ensino médio e artigo de opinião para 3ª série.

Durante todo o ano, os docentes terão acesso a materiais de apoio disponibilizados na plataforma do Escrevendo o Futuro. São recursos como cursos on-line, percursos de formação, planos de aula, pautas instrutivas e vídeos pedagógicos.

As oficinas em sala de aula podem ser feitas até 5 de agosto, no dia seguinte se inicia a primeira fase da olimpíada. São cinco etapas ao total: escolar, municipal, estadual, semifinal e final. O resultado dos estudantes e professores premiados está previsto para 30 de novembro.

O professor responsável será premiado com notebook e mouse e o estudante com um tablet. Ambos receberão certificado de vencedor. Escola e Secretaria de Educação ganharão uma placa de homenagem pela olimpíada. A instituição de ensino ainda contará com acervo para a biblioteca escolar, definido pela organização do concurso.

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pela fundação Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Conta ainda com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.