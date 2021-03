LaLiga, da Espanha, inicia projeto de educação com futebol no Brasil

EE Eu Estudante

A LaLiga, campeonato espanhol de futebol, em parceria com a Think Sports, lançou o programa LaLiga Football Schools(LLFS) no Brasil, que visa contribuir, de forma lúdica e inovadora, para a educação de meninos e meninas por meio do futebol. O projeto vai oferecer metodologia própria para jovens e crianças de 4 a 17 anos e a previsão é de que os primeiros núcleos sejam inaugurados ainda neste primeiro semestre de 2021.

O programa irá auxiliar no desenvolvimento físico e humano de crianças e jovens. Dividido em quatro fases de implantação, o LaLiga Football Schools terá início com pólos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais, mas há planos de expansão para outros estados e regiões do país.

A capital paulista terá a unidade modelo do programa no Colégio Miguel de Cervantes é a primeira escola LLFS confirmada no Brasil.

No Brasil, o programa contará com um Diretor Técnico da LaLiga. Este profissional será responsável pela capacitação dos profissionais de educação física das unidades licenciadas, incluindo todos processos de aplicação e acompanhamento da metodologia espanhola de futebol, além de conscientizar sobre a filosofia de formação de atletas da liga.

As aulas serão realizadas sempre em horário extracurricular, ou seja, fora do horário das aulas obrigatórias. Além de escolas, clubes sociais também poderão aderir ao programa que inclui, entre outras iniciativas, a realização de camps, clínicas, torneios, palestras e outras experiências que trarão a melhor conexão com o futebol espanhol.

“O sucesso deste projeto está na união do conhecimento de LaLiga e Think Sports, um parceiro que ajudará a implantar o nosso método para que mais jovens do Brasil possam transformar suas vidas a partir do esporte”, acrescentou Castelló.