GDF prorroga prazo para uso do cartão alimentação escolar

EE Eu Estudante

(crédito: Agência Brasília )

O Governo do Distrito Federal prorrogou por mais um mês o prazo para gastar os créditos do cartão Alimentação Escolar e Alimentação Creche, que anteriormente terminava em 12 de fevereiro. Agora, as famílias podem fazer uso do benefício até 14 de março.

A compra de alimentos pode ser feita em qualquer estabelecimento que aceite esta forma de pagamento.

Segundo o Banco de Brasília (BRB), há 6.251 cartões Alimentação Escolar que ainda não foram utilizados, totalizando R$ 7.578.560,78. Em relação ao benefício Creche, são 341 cartões, um total de R$ 407.954,27.



Para verificar o valor do crédito, é preciso telefonar para 3029-8440 ou baixar o aplicativo BRB Card Pré-pago.