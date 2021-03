Evento estimula inserção de alunas de todo Brasil no mundo dos games

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação/ Change The Game)

Alunas matriculadas a partir do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio têm até a próxima segunda-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, para se inscrever no Change The Game (mude o jogo), um desafio criado para aumentar a representatividade feminina no universo dos jogos eletrônicos.

Para participar não é preciso entender sobre elaboração de games. Basta querer contar um enredo criativo, em formato de jogo. Garotas já inscritas reproduzem desafios femininos nos roteiros dos jogos. As inscrições estão abertas neste link.



Criado pelo Google Play em 2017 com o objetivo de estimular a representatividade feminina no mundo dos jogos, Brasil e Estados Unidos são os únicos países onde o projeto é feito.

A edição brasileira atual é patrocinada pelo Google Play, e é concebida pela consultoria de inovação social em educação Ideias de Futuro.

Para participar, as alunas devem preencher um formulário de inscrição descrevendo a sua ideia de jogo, que precisa estar relacionada com o tema “O que eu quero ver no futuro”. Não é necessário saber programação nem utilizar nenhum tipo de software.

Após etapas de análise, o programa irá selecionar as 10 garotas finalistas, que terão mentoria para estruturar suas ideias e apresentá-las a uma banca de especialistas, em um evento on-line, ao vivo no início de maio, o Demoday.

As 5 melhores avaliadas ganharão um Notebook. Além de trazer o passo a passo de como inscrever sua ideia de jogo, o site tem um conteúdo para auxiliar as alunas em uma imersão no universo gamer e até a estudar técnicas para o desenvolvimento de jogos.