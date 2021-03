Joanna Maranhão participa de live em apoio a atletas adolescentes

EE Eu Estudante

(crédito: Valterci Santos/AGIF/COB)

A ex-nadadora e ex-atleta olímpica Joanna Maranhão participa de live que marca o lançamento da campanha “Atletas Adolescentes - Dignidade É Nosso Esporte”, do Ministério Público do Trabalho (MPT), nesta quinta-feira (4), às 17 horas.

Com enfoque educativo, o objetivo da live é conscientizar atletas adolescentes, suas famílias e organizações esportivas sobre os direitos desses futuros esportistas profissionais. O debate será transmitido no canal TVMPT do Youtube e também contará com a participação do jornalista esportivo Breiller Pires e mediação da procuradora do MPT Luísa Carvalho Rodrigues.



A campanha reúne uma rede de apoiadores, desde nomes do mundo dos esportes, clubes e federações até veículos de imprensa, organizações sociais, marcas de produtos esportivos, entre outras parcerias. Tudo com o objetivo de divulgar materiais informativos, canais de denúncias, eventos online, postagens, materiais audiovisuais e outras ações de sensibilização.



A campanha “Atletas Adolescentes - Dignidade É Nosso Esporte” é feita pela Coordinfância em conjunto com a campanha #ChegadeTrabalhoInfantil, com apoio do Instituto Edésio Passos.