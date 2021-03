DF está confirmado nos Jogos Escolares Brasileiros de 2021

EE Eu Estudante

(crédito: PAULO H CARVALHO| Agência Brasília)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) assinou a adesão aos Jogos Escolares Brasileiros 2021 (JEB’s-2021). As competições devem ocorrer de 29 de outubro a 5 de novembro, no Rio de Janeiro, mas a confirmação do evento depende da situação da pandemia de covid-19 durante os próximos meses.



O termo de adesão foi assinado entre a SEEDF e a Federação Regional do Desporto Escolar do Distrito Federal e Entorno em 1º de março.



Participarão dos jogos os estudantes-atletas de 12 a 14 anos, nascidos exclusivamente nos anos de 2007 a 2009. No caso das modalidades de ginásticas artística e rítmica, na categoria feminina, há exceção, pois serão realizadas apenas para as nascidas nos anos de 2009 e 2010.



Como de praxe, os primeiros colocados de cada modalidade se classificam para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em dezembro, em Brasília, e poderão pleitear o Bolsa-Atleta para o ano de 2022.



A competição envolve 18 modalidades com as categorias masculino e feminona. São elas: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez.



A única modalidade que contará apenas com a categoria feminina é a ginástica rítmica. Dos 18 esportes, 11 são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares: atletismo, atletismo adaptado, basquetebol, futsal, handebol, judô, voleibol, vôlei de praia, natação, tênis de mesa e xadrez.



Há ainda modalidades em fase de apresentação. São curling, dança, esgrima, polo aquático, escalada e skate – esses dois últimos passam a ser esportes olímpicos nos Jogos de Tóquio, programados para este ano.



O diretor de Educação Física de Desporto Escolar da Secretaria, Marcelo Ottoline, afirmou que os treinos dos estudantes-atletas da rede pública de ensino do DF serão iniciados assim que as aulas presenciais puderem ser retomadas.



Competição foi cancelada no ano passado



Por conta da pandemia de coronavírus, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), organizador dos jogos, cancelou o evento no ano passado.



Na época em que foi cancelado, o COB alegou risco de contágio entre os atletas, diferença entre as situações de cada Estado em relação à pandemia e o impacto na isonomia da competição, possibilidade de os pais não autorizarem as viagens dos alunos/atletas e o eventual conflito com o calendário nacional das modalidades em função da possibilidade de concentração de muito eventos no último trimestre do ano.



Celeiro de atletas olímpicos e futuros medalhistas, o JEB’s possibilitaram aos atletas escolares a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo nacional, onde colocaram em prática os valores do esporte e o espírito esportivo.



A competição tem a intenção de reunir estudantes-atletas dos 26 Estados e do Distrito Federal. Para participar do evento, é necessário passar por seletivas regionais até chegar à etapa nacional, em que os atletas escolares representam o colégio de origem. Nos Jogos Escolares Brasileiros, os jovens devem estar matriculados em uma instituição de ensino até 30 de abril de 2021 e cursando regularmente as aulas até a data de realização do evento.