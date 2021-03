Feira virtual gratuita conecta brasileiros a universidades nos EUA

EE Eu Estudante

(crédito: Maddie Meyer/AFP)

Por causa da pandemia de coronavírus, as universidades americanas estão criando ações de recrutamento de alunos para cursos a distância, ou para aulas futuras, em modelo presencial. A Feira Virtual EducationUSA Brasil, que ocorre entre 22 e 27 de março, gratuitamente, vai conectar estudantes brasileiros aos representantes de 35 instituições norte-americanas.



Os representantes das instituições estarão reunidos, em ambiente virtual, fazendo apresentações, esclarecendo dúvidas, divulgando bolsas de estudos e apresentando propostas para cursos de graduação, pós-graduação e de curta duração.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas neste link. Durante os cinco dias de evento, o público contará com apresentações como “Bolsas de estudos: Como encontrar a melhor opção financeira para você?” e “A importância das atividades extracurriculares durante a pandemia”, entre outros temas disponíveis na programação.



Os participantes terão a chance de conversar em salas virtuais com os profissionais para saber detalhes sobre processos e requisitos de admissão, destinos, vida acadêmica, custos e opções de financiamento.



A Feira Virtual EducationUSA Brasil é uma iniciativa da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, por meio do EducationUSA, a rede do Departamento de Estado norteamericano para estudos nos EUA que, em Brasília, tem sede na Casa Thomas Jefferson.