Ministro da Educação pede antecipação da vacinação de professores

(crédito: Isac Nóbrega/PR)

O ministro da educação, Milton Ribeiro, afirmou na manhã desta terça-feira (16/3) que pediu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prioridade na vacinação de professores e funcionários da educação. Ribeiro justificou o pedido para que as escolas possam retornar às aulas presenciais.



Milton falou da porta do ministério da Saúde, após conversar com o gestor da pasta. Hoje pela manhã, Pazuello recebeu também Marcelo Queiroga, novo ministro da saúde, que já está ciente do pedido.



Segundo o ministro da educação, Pazuello afirmou que seu ministério analisa a situação e que a Saúde vai incluir os professores no grupo prioritário de vacinação "o mais cedo possível".



“Eu pedi prioridade considerando os mais de 70 milhões de alunos em todo o Brasil”, afirmou Milton Ribeiro.



Ribeiro disse que, além de professores, pediu celeridade no processo de vacinação de porteiros, merendeiros, seguranças e outros funcionários de escolas. O ministro da Educação acredita que os profissionais da área possam ser vacinados em abril “Eu creio que para abril, antes de maio, isso vai ser possível".



"Todo mundo, naturalmente, precisa da vacina e eu queria dar essa oportunidade para os professores. Mas nós temos em torno de 2 milhões e meio a três milhões de professores que poderiam ser alvo dessa vacinação", encerrou Ribeiro.