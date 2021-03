FENEP promove evento para orientar escolas na implantação do novo ensino médio

EE Eu Estudante

(crédito: EPM/Divulgação)

Em 2022 as escolas públicas e privadas de todo o país vão precisar se adaptar às mudanças impostas pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio.

Para ajudar escolas públicas e particulares do Brasil, a Federação Nacional das Escolas

Particulares (FENEP) promoverá em 20 de março, das 10h às 13h, o “Seminário de implantação do Novo Ensino Médio e da BNCC”.

O evento tem a proposta de apoiar o trabalho realizado nas escolas para que o planejamento da implementação das mudanças exigidas ocorra de forma tranquila e organizada. O encontro será online, gratuito e aberto ao público. O seminário será transmitido pelo Youtube.

O evento vai ajudar a compreender o que mudará nas escolas para 2022, bem como os reflexos que o Novo Ensino Médio trará nas avaliações que serão realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), como por exemplo o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A expectativa é que sindicatos do ensino privado, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais da educação básica participem da formação, que trará exemplos práticos do planejamento de atividades.

Programação do Seminário

10h - Boas-vindas, com Ademar Batista Pereira, presidente da FENEP

10h05 - Implantação do novo ensino médio, com Maria Helena Guimarães de Castro,

presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE). Moderadora: Amábile Pacios, vice presidente da FENEP

10h45 - Implantação da BNCC do Novo Ensino Médio na escola particular, com Helber

Vieira, diretor da Secretaria da Educação Básica do MEC. Moderador: Bruno Eizerik,

presidente do Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS)

11h25 - Mapa da implantação do Novo Ensino Médio no Brasil, com Alice Ribeiro,

presidente do movimento Todos pela Base. Moderador: Antônio Eugenio Cunha, diretor

da FENEP

12h05 - Experiência da implantação do Novo Ensino Médio na perspectiva do Conselho

Nacional de Secretários de Educação (CONSED), com Cecília Motta, presidente do

Conselho, e experiência do Colégio Andrews, com Pedro Flexa Ribeiro. Moderador:

Pedro Flexa, diretor da FENEP.

12h45 - Espaço para perguntas

12h50 - Encerramento