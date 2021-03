Consed condena veto ao PL que garantia internet em escolas

E EuEstudante

Por meio de posicionamento público, o Conselho de Secretários da Educação (Consed) condenou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Projeto de Lei (PL) que garantia internet gratuita a alunos e professores da rede pública. O conselho destacou a importância do projeto e disse esperar que o Congresso Nacional derrube o veto.



"Considerando o enfrentamento da pandemia e as limitações impostas pelas autoridades sanitárias às atividades presenciais nas escolas, o acesso à internet, além de uma necessidade real, é condição fundamental para que alunos e professores acompanhem as atividades pedagógicas não presenciais e o conteúdo letivo possa ser disponibilizado com qualidade", ressaltou a entidade nesta sexta-feira (19/3).

O Consed diz receber com perplexidade a decisão, pois, "diante da falta de coordenação nacional, ao menos até o momento, seria a primeira ação importante na área da Educação, realizada pela União, desde o início da pandemia". "Não fosse o esforço de estados e municípios até aqui, na oferta de ferramentas para garantir a aprendizagem no período, os danos teriam sido ainda maiores", ressaltou.

O Projeto de Lei (PL) n° 3.477, de 2020, foi aprovado pelo Congresso Nacional e enviado à sanção presidencial. Porém, em publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (19/3), o executivo federal anunciou o veto integral ao texto. A justificativa para a decisão foi não apresentar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro.

