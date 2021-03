UNE, Ubes e Anpg promovem a campanha Vida, Pão, Vacina & Educação

A manifestação na Av. Paulista contou com a presença da presidente da Ubes, Rozana Barroso - (crédito: Karla Boughoff )

A onda de protestos promovida pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-graduandos (Anpg) mobilizou manifestantes em mais de 200 cidades, segundo as entidades.



Entre as demandas: desenvolvidos planos controle da pandemia, a garantia de vacinação, de recursos para a educação e de auxílio emergencial no valor de R$ 600.



No Distrito Federal, também houve ato simbólico esta terça-feira (31/3). Manifestantes se reuniram na Praça dos Três Poderes e estenderam faixa lembrando os mais de 300 mil mortos pela pandemia da covid-19.



Confira alguns registros dos atos:

As manifestações repercutiram também nas redes sociais:

Bom dia, pessoal.



A Jornada de Lutas do Movimento Estudantil da @ubesoficial está ocupando o Brasil inteiro com intervenções por Vida, Pão Vacina e Educação!



