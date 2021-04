Vacinação de professores começa em 9 de abril no DF

JC João Carlos Magalhães*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O secretário de educação, Leandro Cruz, afirmou nesta quarta-feira (31/3), em uma live no instagram, que a vacinação contra a covid-19 dos professores está prevista para iniciar em 9 de abril no Distrito Federal. De acordo com Leandro, além de professores serão vacinados todos os profissionais que trabalham ligados à educação.



A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) deixou claro, no entanto, que a vacinação só ocorrerá se o DF receber a quantidade de vacinas previstas no relatório de distribuição nacional dos imunizantes.



O plano de vacinação contempla os professores temporários e os trabalhadores terceirizados da rede pública, além dos profissionais da educação da rede particular.



Após a vacinação da categoria é esperado o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino. Mas a Secretaria de Educação já informou que no primeiro momento a volta será de forma híbrida.



Prioridade será vacinar gestores da rede pública



As primeiras pessoas a serem vacinadas serão das equipes gestoras da rede pública de ensino, que envolve diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores e chefes de secretaria. São cerca de cinco mil profissionais.



O contingente a ser vacinado é de 50 mil pessoas, dos quais 25.979 são professores efetivos, 10.500 professores temporários e 8.813 da carreira da assistência, além de aproximadamente 5 mil merendeiras, copeiras, do pessoal da limpeza e da vigilância.



Para se vacinar será preciso fazer um cadastro que vai relacionar todos os profissionais de educação. A partir deste cadastramento é que será elaborado o cronograma de vacinação. A secretaria vai disponibilizar os detalhes de como se cadastrar nos próximos dias.



Sinepe-DF fez levantamento para auxiliar na vacinação



A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, informou que o sindicato fez esse levantamento para verificar a quantidade de trabalhadores ligados à educação na rede particular da cidade.



A partir deste levantamento, as secretarias de educação e saúde se planejaram para vacinar os profissionais. “Nós disponibilizamos nossas escolas para serem postos de vacinação”, disse a presidente.



“O combate ao coronavírus é uma ação conjunta. A notícia de hoje trouxe alegria e mais tranquilidade à comunidade escolar privada”, concluiu. Em vídeo, a presidente do Sinepe-DF a intenção do GDF de vacinar todos os profissionais de Educação.

Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá