Escola faz adaptação da Paixão de Cristo para o Instagram

Alunos e ex-alunos do Colégio Marista Asa Sul encontraram uma forma de apresentar a encenação da Paixão de Cristo mesmo sem causar aglomerações e levar o público ao teatro. Usando a internet, os integrantes da Pastoral Juvenil Marista (PJM) produziram a peça por eles. A Via Sacra está disponível no IGTV do Instagram @pastoralmaristadebrasília. Confira:



A Paixão de Cristo ocorre na Sexta-Feira da Paixão, quando Jesus Cristo morreu crucificado. Na peça, quatro últimos momentos da vida de Jesus Cristo são lembrados: O lava pés, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, a santa ceia, a crucificação de Jesus Cristo e a ressurreição.



A montagem foi a solução encontrada pelo colégio para, em tempos de pandemia, apresentar a encenação da Paixão de Cristo e fazer uma reflexão com os jovens sobre o sentido da Páscoa.

O coordenador da Pastoral e articulador da PJM, Rodrigo Farina, 34 anos, explicou o objetivo do trabalho: "Vamos trazer para o público uma reflexão sobre as dificuldades do momento atual, fazendo um paralelo com os sentimentos de dor vividos por Jesus, carregando sua cruz. Quais são as cruzes e dores que nossos jovens passam hoje?”

Farina conta que as gravações seguiram um protocolo de segurança sanitária “Foram dois dias de gravações e a gente não juntou os atores de diferentes cenas", afirma.

A peça passou por adaptações para uma linguagem mais jovem. “O intuito da peça é encenar a Paixão de Cristo com um olhar mais jovem para tornar a Via Sacra uma realidade mais presente na vida do jovem”, diz Rodrigo.

A peça foi a solução encontrada pela PJM para celebrar a Semana Santa durante a pandemia. Em outros anos, os participantes do grupo fizeram diversas atividades, como missões e peregrinações.

