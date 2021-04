Escola Irlandesa oferece 100 bolsas para brasileiros

EE Eu Estudante

(crédito: Element5 Digital/Unsplash)

A Seda College, escola de idiomas irlandesa, dá início ao maior programa de intercâmbio do mundo, o SEDA Dream. A iniciativa oferecerá com exclusividade aos brasileiros 100 bolsas de intercâmbio, destas dez integrais, no valor de até R$ 15 mil cada, e outras 90 bolsas com descontos de até 50%, para estudar em Dublin, na Irlanda. As inscrições vão até 15 de abril pelo site do programa SEDA Dream.

Os testes serão feitos em duas etapas, em 24 e 25/4 e 1º e 2 de maio. A taxa para participar é de R$ 97 e oferece nesse valor três meses de acesso à plataforma SEDA College Online, com mais de 60 cursos de inglês de todos os níveis.

Após preencher o formulário e fazer a inscrição, o candidato participará de seleções. Na primeira delas, os candidatos fazem uma prova de inglês e outra de conhecimentos gerais sobre a Irlanda.

Na etapa seguinte será aplicado um teste de lógica e outro sobre a SEDA College. A soma de pontos nas provas de conhecimento gerais, lógica e sobre a SEDA College, equivalem ao valor do desconto, que pode chegar até 50%.

Na avaliação de inglês a pontuação será utilizada apenas para avaliar o nível de cada aluno. Todos que concluírem as quatro provas estarão elegíveis para o programa. Em 5 de maio será anunciado nas redes sociais do SEDA Dream o nome dos ganhadores das bolsas integrais e parciais. E após a abertura das matrículas, também em 5 de maio, as vagas se encerram por ordem de adesão.

Com as restrições para viagens ao exterior, em decorrência do período pandêmico, os selecionados do programa podem optar por postergar a ida em até 12 meses, ou renovar essa data caso necessário. Vale lembrar também que é necessário ter idade mínima de 18 anos completos para o ingresso em outros países.

A escola de idiomas conta ainda com o programa de estágio no exterior, Seda Internship, e o projeto de empregabilidade, Seda Jobs. Ao todo são cerca de 300 mil inscritos na plataforma Seda College Online, que oferece cursos de inglês para os níveis básico a avançado, além de inglês para negócios, entrevista de emprego e viagens.