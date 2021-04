Cursinho comunitário abre seleção para o pré-Enem

E EuEstudante

(crédito: Dênio Simões/Agência Brasília)

O Galt Vestibulares, cursinho gratuito criado com o objetivo de ajudar jovens de baixa renda, abriu vagas para o preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. Originalmente as aulas do Galt são voltadas para o vestibular da Universidade de Brasília (UnB), mas com o cancelamento da prova em decorrência da pandemia de covid-19, o cursinho se reorganizou para fornecer ensino pré-Enem, de forma gratuita.

Para se inscrever são duas etapas. Na primeira é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 15 e obter o comprovante de inscrição. Posteriormente é preciso fazer a inscrição acessando preenchendo a ficha disponibilizada pelo Galt. As inscrições ficam abertas até 16 de abril.



Além de aulas, o Galt oferece atendimento especializado, psicólogo e mentoria de professores. Todas as aulas ocorrerão virtualmente na plataforma Google Meet por conta da pandemia de coronavírus.



Serão disponibilizadas vagas paras as turmas do matutino (8h às 12h20 de segunda a sexta e de 9h às 13h40 aos sábados), vespertino (14h às 18h20 de segunda a sexta e de 9h às 13h40 aos sábados) e noturno (18h às 22h20 de segunda a sexta e de 9h às 13h40 aos sábados). Todas as aulas ocorrerão virtualmente na Plataforma Google Meet.



Podem se candidatar a uma vaga: estudantes que concluíram o ensino médio e tendo estudado todos os anos em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral, além de estudantes matriculadas para cursar o 3° ano do ensino médio em 2021 em escola pública ou em escola particular também na condição de bolsista integral, e ter cursado o 1° e 2° anos do ensino médio em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral.



Processo Seletivo tem duas etapas de seleção



Após a inscrição, os candidatos serão submetidos a duas etapas de avaliação: prova escrita e entrevista. Os classificados na avaliação serão avaliados pela Comissão de Seleção. A prova na primeira etapa ocorrerá em 18 de abril e terá duração de 4 horas, pela plataforma Google Formulários.



Serão 90 questões divididas entre matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, artes, filosofia, sociologia e língua estrangeira (inglês ou espanhol).



As entrevistas ocorrem entre 24 e 25 de abril. Após isso, a primeira chamada com os selecionados será divulgada em 28 de abril. A aula inaugural ocorre em 2 de maio. O edital completo está disponível no site do Galt Vestibulares na aba Para Alunos.

Interessados podem fazer doações para o Galt ou ajudar com parcerias entre empresas clicando aqui.