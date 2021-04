Unicamp recebe inscrições para Olimpíada de Matemática

EE Eu Estudante

(crédito: Annie Sprat/Unsplash)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebe até sexta-feira (9/4) as inscrições para a 37ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU). Neste ano, o projeto inovou e traz um formato inédito que se difere das competições tradicionais da área: a participação ocorre por equipes e com fases que têm duração de uma semana cada.

Promovida pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (IMECC), a OMU será totalmente on-line, com o objetivo de facilitar a participação de alunos de todo o Brasil durante a pandemia.

Para participar, é preciso formar equipes com três estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental ou do médio, além de um professor de matemática. O projeto é aberto para escolas públicas e particulares. O objetivo é que os participantes discutam e busquem soluções conjuntas para os problemas apresentados.

As inscrições variam de acordo com as equipes. Caso os estudantes representem escola pública, a inscrição é de R$ 45 por equipe. Já para as escolas particulares o valor é de R$ 135.

Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as questões são dissertativas. Dessa forma, os participantes devem responder as perguntas com argumentação, justificar os passos e apresentar o raciocínio feito.

A primeira etapa ocorre de 19 a 25 de abril, seguida da segunda fase, de 7 a 13 de junho. Já a última etapa será realizada de 9 a 15 de agosto. As equipes vencedoras receberão medalhas de ouro, prata e bronze em cerimônia marcada para 5 de setembro. Também são premiadas as equipes que se destacaram nas redações formuladas nas respostas das questões.

As provas são divididas em dois níveis: Alfa (para alunos de 8º e 9º anos) e Beta (para alunos do ensino médio).

Anote!

Inscrições até 9 de abril

Equipes de escolas públicas: R$ 45 (por equipe)

Equipes de escolas particulares: R$ 135 (por equipe)