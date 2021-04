IDP promove cursos e worshops gratuitos para alunos do ensino médio

E EuEstudante

(crédito: Eliott Reyna/Unsplash)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) oferta, durante o primeiro semestre de 2021 até agosto, uma série de workshops gratuitos ministrados por personalidades do mercado em várias áreas profissionais, com emissão de certificado.

Haverá também três cursos, também gratuitos, com duração de sete semanas nas áreas de gestão e negócios, direito e comunicação. As capacitações permitem que o estudante conheça melhor cada uma das carreiras (economia, administração, direito, jornalismo e publicidade) e tenha um panorama geral sobre os conteúdos de graduação e a vida universitária.

O IDP Experience está disponível aos alunos do ensino médio e aqueles que já se formaram, mas ainda não entraram em nenhum curso de graduação. As inscrições podem ser feitas pelo site do IDP.

Para a gerente acadêmica do IDP, Lahis Rosa, o projeto é para proporcionar aos jovens um primeiro contato com a faculdade e ajudar no primeiro passo rumo ao ensino superior. "Para um estudante do ensino médio, essa é a oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais para os próximos passos da sua trajetória, além de se conectar com a vida pós ensino médio”, destaca.

O evento recebe nomes de referência em diferentes áreas, como Amanda Dias, jornalista de economia e Coach Financeira criadora do Grana Preta, Nina Talks, vencedora do Scholarship da Apple nos últimos quatro anos, e Bárbara Lins, repórter na Rede Globo por oito anos e, atualmente, professora do IDP.

Conheça os cursos

Para os cursos gratuitos do IDP Experience, cada uma das escolas irá oferecer uma capacitação de longa duração, para que os alunos possam conhecer a área de atuação que querem cursar na faculdade.

Ao final, do Pré-Graduação IDP, o curso poderá ser convertido em uma disciplina optativa na graduação, caso o estudante escolha a instituição para cursar o ensino superior. Os cursos estão divididos em: escola de direito, escola de gestão e negócios e escola de comunicação. As inscrições podem ser feitas até 16 de abril.

Já os workshops, chamados de Pré-College, são cursos rápidos, de um único encontro. Os alunos aprenderão noções sobre áreas do conhecimento de cada uma das escolas, além de cursos gerais que irão trabalhar outras capacidades e desenvolver melhor a criatividade.

Os temas abordados são: “10 técnicas para estudar de forma eficaz!”, “Marketing para as redes sociais”, “Podcast: da pauta a edição”, Como estudar a constituição federal?” e “Oficina livre de desenho”. As inscrições para os workshops ficam abertas até o fim do IDP Experience.