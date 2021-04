Colégio promove evento no Dia Internacional da Atividade Física

E EuEstudante

O Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília Internacional (CPMB) promove evento nesta terça-feira (6) para comemorar o Dia Internacional da Atividade Física. O objetivo é lembrar a importância dessas atividades durante o período de isolamento.

Organizados pela Coordenação de Esportes (Macksports) da escola, os eventos reúnem estudantes em aulões on-line transmitidos no canal da instituição no YouTube. A transmissão ocorre pela manhã e pela tarde, além de disponibilizar os vídeos para reprodução posterior.

Nos aulões, os professores orientam espectadores em sequências voltadas à ativação do corpo e à melhoria do condicionamento físico.

"É um momento difícil e precisamos lembrar sobre o quão fundamental é este cuidado com a saúde. Para o corpo e para a mente”, explica o coordenador de esportes da escola, Adaílton Sant’Anna. “No CPMB, priorizamos o esporte como ferramenta para a formação de cidadãos e para a manutenção ou para a busca do bem estar”. O docente ainda destaca a importância das atividades físicas no combate à ansiedade.

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Internacional da Atividade Física busca incentivar a prática dessas atividades e combater o sedentarismo.

Em 2018, a OMS lançou um plano de ação mundial sobre atividade física e saúde para o período até 2030. O documento aponta estratégias para a redução da inatividade física em adultos e adolescentes.

Em todo o mundo, um em cada cinco adultos e quatro em cada cinco adolescentes (entre 11 e 17 anos) não praticam atividade física suficiente. A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero.