Vídeo pornográfico é exibido para alunos do 6º ano de escola pública

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Um vídeo pornográfico foi transmitido para alunos do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 11, de Taguatinga, na tarde desta terça-feira (6/4), durante aula virtual. As imagens teriam sido reproduzidas por hackers e ficaram expostas por cerca de 10 minutos aos alunos.

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) lamentou o episódio e orienta que os dirigentes escolares e pais dos estudantes forneçam todas as informações necessárias à polícia e prestem queixa contra o crime cibernético.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lamenta profundamente o episódio ocorrido no ambiente virtual do Centro de Ensino Fundamental 11, de Taguatinga, e considera abjeta a ação de exibir conteúdo inapropriado a crianças de qualquer idade, ainda mais de forma clandestina e furtiva.

A secretaria orienta os dirigentes escolares e os responsáveis de estudantes a fornecerem todas as evidências à Polícia e a prestarem queixa contra esse crime cibernético — a Diretoria de Informática já realiza a coleta dos dados do sistema Google Sala de Aula e os fornecerá aos investigadores.

Assim como espera que os responsáveis sejam prontamente identificados e punidos exemplarmente, na forma da lei.

Após o caso, as atividades na escola foram suspensas nesta terça.