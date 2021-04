Escolas vão oferecer treinamento de primeiros socorros no DF

EE Eu Estudante

(crédito: Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

Uma lei que torna obrigatório o treinamento de primeiros socorros a alunos das redes pública e particular do Distrito Federal entrou em vigor na última terça-feira (6). A Lei 6.821/2021 foi uma proposta do deputado distrital Jorge Vianna (Podemos).

De acordo com o texto, o Programa Socorro nas Escolas estabelece que os treinamentos serão ministrados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A matéria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de ontem e prevê parcerias entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e os órgãos que farão os treinamentos.

“O Programa consiste na disponibilização de informações, a partir de palestras, e treinamento de primeiros socorros, tendo como público-alvo os alunos do ensino fundamental e do ensino médio”, diz a nova Lei.