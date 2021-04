Final de programa de desenvolvimento tecnológico ocorre no sábado (10)

E EuEstudante

A final da 2ª edição do projeto de formação tecnológica de estudantes de escolas públicas The Schools Challenge (TSC) ocorre no sábado (10) em evento on-line. O programa, presente em 10 países, é organizado pela prestadora de serviços financeiros J.P. Morgan. Os 80 alunos de escolas públicas que participam da iniciativa vão ter acesso direto ao Programa Jovem Aprendiz da organização.

Além da oportunidade de jovem aprendiz para os 80 participantes, há ainda prêmios para os melhores colocados. Três grupos de cada escola participante poderão ser premiados. Para as equipes que atingirem as duas maiores pontuações das instituições, o programa vai premiar todos os integrantes com notebooks. Além disso, dois grupos vão ganhar mentoria para aperfeiçoamento dos projetos.

Duas instituições públicas participam do programa, a Escola Estadual de São Paulo e a ETEC Abdias do Nascimento. Na final, chamada de DayCamp, os estudantes vão apresentar 14 aplicativos de celular voltados para a resolução de problemas vivenciados pelos alunos. Construídos ao longo de seis meses, os aplicativos vão ser avaliados por 14 especialistas. As escolas não competem entre si.

Os projetos devem ter conexão com a Agenda 2030 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionados à temáticas como preservação do meio ambiente, saúde, combate à fome, educação, transparência na política e acesso ao mercado de trabalho. Cada grupo vai ter quatro minutos para apresentar o trabalho para uma banca de especialistas nas áreas de educação, empreendedorismo, tecnologia e comunicação.

Essa relação com a ODS foi uma inovação brasileira para o programa e que foi adotada em outros países. No Brasil, a primeira edição ocorreu em 2020 e contou com metodologia fornecida pela Ageeo em parceria com o Instituto Ideias de Futuro.

Neste ano, o programa somou desafios de conhecimentos de STHEM (ciência, tecnologia, humanidades, engenharia e matemática) e estruturais. Para se adaptar à versão remota, o programa realizou uma Feira de Carreiras, fornecidos cartões de acesso à internet e de vale alimentação, além da entrega de todos os materiais impressos.