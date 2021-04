Inep anuncia nova data do Encceja 2020 para agosto

EE Eu Estudante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou uma alteração na data do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 nesta sexta-feira (9/4). Agora, as provas serão aplicadas em 29 de agosto deste ano. O órgão explicou que a mudança se deu em decorrência ao cenário da pandemia de covid-19.

“No fim de março, por exemplo, 16 estados e o Distrito Federal estavam em colapso na saúde e apenas duas unidades da Federação tinham capacidade menor que 80% dos leitos para pacientes acometidos com o coronavírus”, diz o comunicado.

O adiamento da data de aplicação do Encceja 2020 está oficializado na retificação publicada no Diário Oficial da União de hoje, que altera o cronograma previsto no edital do exame. Anteriormente, a aplicação da prova estava prevista para 25 de abril de 2021.

O instituto ainda reafirmou a vontade de aplicar a prova, que corresponde ao ano passado. “O Inep reforça que está empenhado em realizar a edição 2020 do Encceja e não tem medido esforços para cumprir sua missão institucional. Seguindo as recomendações já expressas por autoridades brasileiras, para a garantia da segurança de todos os envolvidos nas atividades de aplicação do exame”.

Ao todo, 1.630.046 participantes estão confirmados para o Encceja 2020. Desse total, 301.438 farão provas para obter certificação de ensino fundamental e 1.328.608 para o ensino médio. A participação no Encceja é voluntária, gratuita (para quem não faltou à última edição) e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Por meio do exame, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação para as duas etapas de ensino.