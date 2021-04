Sinpro orienta professores temporários na correção de falhas no salário

EE Eu Estudante

O Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) disponibilizou um formulário para que os(as) professores(as) em regime de contratação temporária que identificarem algum tipo de erro em seus pagamentos possam informar ao sindicato.

Além disso, para ajudar na conferência do salário, o sindicato divulgou uma planilha que calcula os valores dos vencimentos dos professores de contrato temporário.

De acordo com o Sinpro, há uma Folha de Pagamento Suplementar, que ainda não saiu, com o objetivo de corrigir erros detectados até a semana passada. O sindicato havia encaminhado diversas situações de falhas nos valores para a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF), o que gerou uma revisão e essa Folha de Pagamento Suplementar a ser paga.

Valor de referência conta com 30 aulas na semana

O Governo do Distrito Federal (GDF) fez o pagamento dos professores do contrato temporário na quinta-feira (8/4). Para facilitar o cálculo e o entendimento sobre o valor depositado, é importante ter, como referência, que um professor com carga cheia (30 aulas na semana) e, que tenha entrado a partir do dia 3 de março, recebe R$ 3.523,32.

Se esse valor estiver diferente, se a carga horária do professor não for cheia ou caso tenha entrado após 3/3/2021, o docente precisará verificar, na planilha, a quantidade de aulas que deu durante a semana, a quantidade de dias trabalhados e fazer o cálculo para verificar se o valor está correto.

Quando os formulários preenchidos chegarem ao Sinpro-DF, a entidade reunirá as informações com os problemas detectados para apresentar a situação para ao GDF e solicitará uma providência para regularização da situação.