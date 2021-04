Escola faz live sobre como organizar os estudos para o vestibular

EE Eu Estudante

(crédito: Arquivo / Agência Brasil)

O Colégio Objetivo vai promover em 13 e 14 de abril duas lives gratuitas. No primeiro dia o tema das discussões será “Foco no vestibular: como organizar seu estudo com material do Objetivo”. No segundo dia a live será sobre ”Espaço digital na Arquitetura Contemporânea”.

A primeira live, que ocorre às 19h, será ministrada pelo coordenador pedagógico e de matemática do Objetivo, Giuseppe Nobilione e levará ao vestibulando a temática da importância de um material didático apropriado para quem vai prestar o vestibular.

Nobilione vai falar em que medida os cadernos de atividades, de exercícios e tarefas, os livros, as análises das obras clássicas de literatura e os folhetos exercem papel preponderante para o sucesso nos exames.

No dia seguinte (14), às 21h, Dany Ribeiro, coordenador de artes do ensino médio no Objetivo e professor de linguagem arquitetônica falará sobre o ”Espaço digital na arquitetura contemporânea”.

Ribeiro explicará que, com a chegada do coronavírus, o espaço arquitetônico conhecido como moradia passou a ser também digital. Nesse sentido, a arquitetura digital deve somar aos conhecimentos arquitetônicos, na medida em que a tecnologia se faz presente para alcançar o dinamismo e a interatividade em um espaço, bem ao estilo da contemporaneidade.