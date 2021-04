Fundação Lemann promove debate sobre equidade racial na educação

EE Eu Estudante

(crédito: Ivan Aleksic/Unsplash)

A Fundação Lemann promove na próxima terça-feira (13/4), às 16h30, o painel "Equidade racial na educação pública básica: desafios e caminhos para o Brasil”. O debate abordará um dos temas mais importantes para que o país avance na busca de uma educação pública de qualidade para todos.

Reflexo do racismo estrutural, os principais indicadores escolares apontam para diferenças significativas entre estudantes negros e brancos: atraso escolar atinge 15% dos estudantes brancos, 25% dos pardos e mais de 30% dos estudantes pretos. Os números de abandono escolar também são alarmantes e atingem duas vezes mais os alunos pretos, segundo dados da UNICEF de 2019.

Com participação de Sonya Douglass, pesquisadora e professora da Columbia University (EUA), de Alexsandro dos Santos, diretor presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e doutor em Educação, e da deputada estadual Erica Malunguinho (PSOL-SP), a mesa vai se debruçar sobre quais são os principais desafios do Brasil para reverter as desigualdades na educação, a começar pela ausência de dados consistentes sobre essa questão.

O debate integra o ecossistema da Brazil Conference, evento que conta com o patrocínio da Fundação e é realizado há sete anos por alunos brasileiros na Universidade de Harvard e no MIT para debater com políticos, especialistas e personalidades de diversas áreas os grandes desafios do Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Brazil Conference.

Anote!

"Equidade racial na educação pública básica: desafios e caminhos para o Brasil”

Data: 13/4, às 16h30

Inscrições gratuitas