MEC lança guia de orientações para volta às aulas de alunos surdos

E EuEstudante

(crédito: Rodrigo Nunes / Esp. CB)

A Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos (Dipebs), por meio da Secretaria de Modalidades Especiais (Semesp) do Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira (12) a Cartilha de orientações volta às aulas de estudantes surdos na educação básica.

O guia apresenta cuidados essenciais para o retorno das atividades presenciais com atendimento especializado voltado para as necessidades dos estudantes. No documento, há orientações para estudantes com deficiência auditiva sinalizantes, surdos, surdocegos, surdos com altas habilidades/superdotação e surdos com deficiências associadas.



O primeiro tópico a ser abordado é a máscara para estudantes surdos. Como expressões faciais são elemento fundamental para a comunicação de pessoas com deficiências auditivas, o guia recomenda a distribuição de máscaras transparentes para alunos e professores.

A organização da sala de aula também deve respeitar as necessidades comunicacionais. Com respeito ao distanciamento entre as cadeiras, é recomendado organizar a sala de aula em um círculo. Essa instrução se atenta ao fato de que o contato visual também é indispensável.

A cartilha ainda ressalta o cuidado redobrado para estudantes surdocegos. Nesse caso, a necessidade de contato físico para comunicação impossibilita o distanciamento.

Além desses tópicos, o documento ressalta a importância da capacitação de profissionais, de uma comunicação efetiva e da escolha de materiais didáticos adequados para ações de conscientização sobre a covid-19. Ao final da cartilha, são mencionados dados que auxiliam no combate da Covid-19 e cuidados para prevenção do vírus.

Segundo a Semesp, em relação aos aspectos administrativos dos sistemas de ensino e o funcionamento das instituições, é importante seguir as orientações e normas emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e normas próprias de cada sistema estadual, municipal e distrital.