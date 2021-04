MEC lança Relatório Nacional da Alfabetização nesta quarta-feira

IO Isabela Oliveira*

O Ministério da Educação (MEC) lançou o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências (Renabe), na manhã desta quarta-feira (14/4). O documento tem como objetivo sintetizar o estado da arte das pesquisas sobre alfabetização para melhorar a qualidade das políticas públicas na área.



Segundo o Milton Ribeiro, sem a alfabetização é impossível progredir na vida acadêmica, pois "nós precisamos aprender a ler, para depois ler para aprender". Além disso, ele destaca que o Renabe é uma prestação de contas com a população brasileira, para que todos possam entender o que vem sendo feito pelo ministério.

"Todos nós vimos a realidade em que crianças estavam praticamente analfabetas, mesmo frequentando as escolas", pontou o ministro, durante o lançamento do relatório. "Entendemos que dar centralidade às política públicas de alfabetização no processo de melhoria do ensino é escolha sábia e acertada."

O secretário-executivo do MEC, Victor Godoy, destacou três aspectos para garantia da alfabetização das crianças: politicas públicas de qualidade, melhor qualificação dos professores e o uso de abordagens baseadas em evidências científicas.

"O Renabe é um produto que visa justamente se torna um instrumento de apoio aos formuladores de políticas, aos profissionais da educação, professores, auxiliares e aos pais para que essas pesquisas científicas consolidadas possam servir de base para esse caminhar numa nova realidade da alfabetização", disse.

Renabe deve servir de base para produção científica no campo

O Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências (Renabe) foi elaborado a partir do trabalho de especialistas de vários países durante a 1ª Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, ocorrida em outubro de 2019, como parte das ações de implementação da Política Nacional de Alfabetização (PNA). Para o secretário-geral do MEC, o relatório é uma entrega para consolidar os objetivos da PNA.

Ao todo, o documento é composto por 11 capítulos e serve para que o país possa calibrar programas e ações acerca da alfabetização. Ao final do relatório, cada um dos pesquisadores propõe recomendações para a educação do país.

O conteúdo do documento abrange uma diversidade de disciplinas e temáticas como ciências cognitivas, neurobiologia, aprendizagem e ensino da literacia e da numeracia, formação de professores e avaliação.

