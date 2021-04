Instituto ABCD oferece curso on-line para professores

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação/Instituto ABCD)

O Instituto ABCD está disponibilizando em seu site o curso on-line “Todos aprendem”. O curso é gratuito e direcionado aos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Com carga horária de aproximadamente 30 horas, os sete módulos tem o objetivo de instigar o debate sobre o processo de aprendizagem e as suas complexidades.

O curso vai ensinar aos professores sobre os transtornos de aprendizagens (TEAp) como dislexia e discalculia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e outras condições que podem dificultar o aprendizado dos alunos.

“Todos aprendem” tem como foco principal o desenvolvimento das habilidades matemáticas das linguagens oral e escrita dos estudantes. Além disso, o curso é formado por conteúdos teóricos e práticos e, também, inclui fichas de atividades e estratégias para serem aplicadas em sala de aula pelos professores.

“O Instituto ABCD desenvolveu esse curso com o objetivo de debater sobre o processo de aprendizagem e suas complexidades e, assim, ajudar de forma prática os profissionais da educação", explica a gerente de produtos e desenvolvimento do Instituto ABCD, Julia Braga.

A inscrição do curso pode ser feita por meio do site do Instituto ABCD. Não há pré-requisitos e nem limite de vagas. Após o registro, os professores têm acesso automático aos conteúdos e ainda receberão um certificado ao finalizá-lo

Conheça o Instituto

O Instituto ABCD é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de brasileiros com dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Fundado em 2009, a entidade é referência do país no assunto. O trabalho é voltado para a construção de políticas e práticas educacionais, para que assim, seja proporcionado oportunidades para que essas pessoas tenham sucesso na escola, no trabalho e na vida.