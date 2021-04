Educação: secretários e parlamentares lançam agenda da aprendizagem

E EuEstudante

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (16), secretários estaduais e municipais de educação, junto a parlamentares, se reúnem em sessão virtual para lançar a Agenda da Aprendizagem 2021-2022. O evento começou às 14h30 e ainda está sendo transmitido pelo canal da Câmara dos Deputados no Youtube e pelo portal e-Democracia.

O documento, que está na segunda edição, elenca os temas considerados prioritários pelos gestores nos próximos dois anos para a educação. Desta vez, porém, a discussão terá lugar nas comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A agenda é uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Os trabalhos também contam com o apoio de organizações da sociedade civil.