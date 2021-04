Olimpíada em História do Brasil recebe inscrições até sexta (23)

EE Eu Estudante

(crédito: Dênio Simões/Agência Brasília)

As inscrições para a 13ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) estão abertas até sexta-feira (23). O projeto é aberto a professores e alunos dos ensinos fundamental (8º e 9º anos) e médio de escolas públicas e particulares de todo o país.

A Olimpíada de História é um evento promovido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na última edição, em 2020, contou com a participação de 69,8 mil inscritos de todos os estados brasileiros.

A 13ª edição terá início em 3 de maio e segue até 12 de junho (clique aqui para ter acesso ao calendário 2021). Ao todo, serão feitas seis fases on-line com questões de múltipla escolha e conclusão de tarefas. Até o momento, a tradicional fase presencial da Unicamp será on-line, como em 2020.

Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de história e três alunos. A competição conta com seis fases on-line – com duração de uma semana cada.

As respostas às questões de múltipla escolha e apreciação das tarefas podem ser elaboradas pelos participantes com base em debate com os colegas, pesquisa em livros, internet, orientação do professor, além de uma gama de documentos e referências oferecidas.

A ONHB é um projeto do Departamento de História da Unicamp. Em 2020, em sua 12ª edição, consolidou-se como uma importante ferramenta de aprendizado do ensino de História. Tem apoio do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, com a participação de docentes, mestrandos e doutorandos.

Anote!

Primeiro período de Inscrição:

De 09/2 a 23/3 de 2021

Escolas públicas: R$38 por equipe

Escolas particulares: R$78 (setenta e oito reais) por equipe

Segundo período de inscrição:

De 24/3 a 23/4 de 2021

Escolas públicas: R$58 por equipe

Escolas particulares: R$118 por equipe