Ex-ginasta da seleção brasileira ganha concurso de dança solo

A estudante do Colégio Sigma Paloma Vaz Dias, 14 anos, foi a grande vencedora do I Desafio Escolar de Dança Solo, um concurso on-line promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Foram mais de 115 participantes entre alunos de escolas públicas e particulares.

Os interessados deveriam enviar um vídeo de dança solo, de até um minuto, para as redes sociais da Diretoria de Educação Física e Desporto Escolar (Defide). O vídeo mais curtido seria vencedor da competição. Como prêmio, Paloma participou de um programa de entrevistas da Secretaria, o DEFIDE Convida Ao Vivo.

Participação em concurso de dança solo

Paloma é apaixonada por esportes e se dedica à prática desde os dois anos, mas seu principal foco é a ginástica acrobática. "Desde muito pequenininha eu sempre me interessei bastante pela ginástica e eu me sinto muito feliz praticando o esporte", conta.

Quem é atleta de esportes de alto rendimento não pode parar com a rotina de treinamento. Durante a pandemia, a ginasta improvisou materiais em casa para usar como pesos e contou com a contribuição de vizinhos para praticar nos espaços disponíveis do prédio.

Graças ao apoio que recebeu, não se sentiu desmotivada. "Foi um período bem difícil, mas a equipe e a treinadora sempre motivaram a gente e fizeram de tudo na pandemia para fazer o melhor treino, de forma que ficasse legal e interativo", diz.

Além do apoio dos pais, a ginasta também conta com o suporte da treinadora e da equipe da Associação de Ginástica Acrobática do Distrito Federal (Akros), onde faz seus treinamentos e é acompanhada de perto.

A técnica Márcia Colognese, que também é treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática e foi quem introduziu o esporte em Brasília em 2008, conta que Paloma sempre busca o melhor para se sair bem nas competições. "Ela é uma ginasta muito disciplinada e muito determinada".

Foi, inclusive, por indicação e incentivo da treinadora que a aluna se inscreveu no concurso da Secretaria de Educação. Para Márcia, a vitória é um saldo positivo para que o esporte seja ainda mais reconhecido na cidade e no país.

Sobre a competição, Paloma diz que "foi muito bom para mostrar o que a gente sabe fazer e ter uma competitividade, que é algo muito bom no esporte, ainda mais nesse período em que estamos com poucas competições".

Para conseguir manter os treinamentos, a estudante precisa de uma rotina muito bem organizada para aliar as horas de treino com os estudos do colégio. Por isso, se organiza para estudar no período da noite, finais de semana e em feriados para manter o rendimento escolar. "O meu colégio Sigma sempre me apoiou. Em tudo que eu preciso eles me ajudam, e isso facilita bastante".

Atleta de seleção brasileira

Em sua trajetória, conquistou participações e prêmios em competições nacionais e internacionais em países como México, Holanda e País de Gales. Para o futuro, ela tem como objetivo dar o melhor de si para conseguir competir com outros atletas em competições mundiais e nos Jogos Olímpicos.

Entre as experiências mais marcantes, a ginasta relembra da participação no Pan-Americano de 2017, quando competiu como atleta da Seleção Brasileira e representou o país em Daytona Beach, nos Estados Unidos, com a conquista do sétimo lugar.

A avó da atleta acompanhou as apresentações de perto e escreveu uma carta para parabenizar a neta. Veja o texto na íntegra aqui.

