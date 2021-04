Sinpro-DF pressiona GDF por pagamento de dívidas de reajuste

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A. Press)

Na segunda-feira (19), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) convocou campanha para pressionar o governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) a pagar reajustes devidos aos professores da rede pública. A campanha “Ibaneis, cumpra a lei! Pague o que é nosso” busca mobilizar educadores pelo pagamento da última parcela do reajuste salarial de 2012, devida pelo governo do Distrito Federal (GDF) desde setembro de 2015



A condenação ao pagamento do reajuste atrasado foi decidida por unanimidade pela 3ª Turma Cível do do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em 24 de março. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o DF deve em média, têm a re



Nas redes sociais, professores da rede pública aderiram à mobilização e postaram fotos segurando placas com o título da campanha. O Sinpro-DF disponibiliza um contato de whatsapp para envio das imagens. Professores participantes também devem enviar nome completo, escola onde atuam e, se houver, endereço nas redes sociais.