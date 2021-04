Alunos homenageiam Athos Bulcão no aniversário de Brasília

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação/ Colégio Maristinha Pio XII)

Os alunos do Infantil 5 do Colégio Maristinha Pio XII conheceram e se encantaram com os trabalhos de Athos Bulcão e decidiram homenagear o artista no 61º aniversário de Brasília, que ocorre nesta quarta-feira (20/4).

Com tintas coloridas eles fizeram releituras de painéis que revestem monumentos da cidade e que deram mais beleza e leveza à capital do país. Os trabalhos serão expostos em 20 de abril, no pátio do colégio.

“Eles ficaram tão fascinados pelas cores vibrantes, pelo traçado e pelas figuras geométricas que resolvi aprofundar a temática com eles”, conta a professora da turma, Mônica Costa Albuquerque dos Santos.

Athos Bulcão foi apresentado às crianças no contexto de outras figuras importantes como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, engenheiros e aqueles que embarcaram na aventura do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, de construir Brasília no centro do país.

Mas foram as cores e os traços de Athos Bulcão que mais impressionaram os alunos. Ciente disso - e na impossibilidade de levar as crianças aos painéis e monumentos de Brasília onde estão as obras, devido à pandemia - a professora visitou os sites dos museus e mostrou aos alunos trabalhos como os azulejos que revestem a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, o painel do salão verde da Câmara dos Deputados e a pintura do artista na Catedral de Brasília.

“Nessa idade as crianças estão se conhecendo, entendendo o outro e o ambiente em que vivem. Então, é muito importante conhecer e associar as formas aos objetos do dia a dia”, observa a professora, que começou a usar com as crianças jogo Tangram (quebra-cabeça chinês) para que elas identificassem as figuras geométricas, traço marcante na obra do artista.

Dos traços para as cores, o próximo passo da professora foi providenciar azulejos e tintas para que os alunos vivenciassem a experiência de Athos Bulcão. “E este é um importante momento para conhecer e estabelecer um vínculo afetivo com a cidade”, avalia