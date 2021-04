Conselho de Educação cobra do GDF vacinação de professores

JC João Carlos Magalhães*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Conselho de Educação do Distrito Federal publicou recomendação no Diário Oficial do DF (DODF) que visa reforçar a necessidade de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das instituições educacionais das redes de ensino pública e particular do Distrito Federal, nesta terça-feira (20/4).

De acordo com o documento, o Governo do Distrito Federal (GDF) deve priorizar a vacinação de docentes, uma vez que a rede particular já promove aulas presenciais. A recomendação foi do conselheiro, professor Rodrigo de Paula, que representa os trabalhadores da rede particular do DF.

O comunicado foi aprovado por unanimidade, por trabalhadores da rede particular do DF, representados por Rodrigo, considerando que as entidades representativas das redes pública e privada têm exigido do GDF a inclusão no grupo prioritário.

O documento recomenda ao GDF priorizar a vacinação dos docentes no intuito de proteger a saúde e a vida, minimizando o impacto decorrente da pandemia do novo coronavírus.

GDF já voltou atrás com imunização de professores

O Governo do Distrito Federal chegou a anunciar que iniciaria a vacinação aos profissionais de educação no início deste mês, em 9 de abril. No entanto, voltou atrás justificando atrasos na entrega de imunizantes por parte do Ministério da Saúde.

“Para avançar na vacinação, precisamos de mais doses. A programação não se concretizou, os laboratórios não entregaram ao Ministério da Saúde o que estava previsto, então a secretaria precisou remanejar as aplicações à luz da realidade do DF", afirmou o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, na ocasião.

A Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), juntamente com a da Saúde, chegaram a anunciar inclusive quem seriam os primeiros profissionais contemplados - os gestores da rede pública.

“A ampliação do grupo prioritário ocorrerá com a chegada de novas doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Assim que a próxima remessa chegar ao DF, a Secretaria de Saúde informará sobre o quantitativo e os novos públicos contemplados”, informou a pasta da Saúde após o cancelamento da vacinação a professores no DF.