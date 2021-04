Túlio Gadêlha critica fala de Ricardo Barros sobre professores

E EuEstudante

(crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

“Só o professor não quer trabalhar na pandemia”, foi o que disse o líder do governo na Câmara dos Deputados Ricardo Barros (Progressistas). Em suas redes sociais, o deputado Túlio Gadêlha (PDT) fez uma enquete para saber a opinião dos seguidores a respeito do comentário de Barros.



As duas opções da enquete eram “ele tem razão” e “deputado sem noção”. A última alternativa venceu com 94% dos votos. Gadêlha ainda colocou um vídeo na publicação que reunia trechos de aulas de vários professores se desdobrando e arrumando gambiarras para dar aulas remotas. Confira:



“Não tem nada a ver com não querer trabalhar. O que as pessoas não querem é morrer!”, diz o comentário de uma internauta com mais de 500 curtidas.