Lei Maria da Penha vai ser ensinada em escolas do Crato (CE)

(crédito: Prefeitura Municipal do Crato/Divulgação)

A Lei Maria da Penha vai passar a ser ensinada nas escolas municipais do Crato (CE). A formação e capacitação de professores para a atividade, segundo nota da Prefeitura do Crato, começa nesta quinta-feira (22).



A mudança é na grade curricular, mas o projeto existe e ele se chama “A Lei Maria da Penha vai às escolas municipais do Crato”. A secretária de educação do município, Germana Brito, explica na nota que a educação é uma prática primordial para a erradicação da violência contra as mulheres.

A secretária de estado diz que, durante o período escolar, é construído os estereótipos femininos e masculinos, e a partir deles também se reproduz o conjunto de pensamentos, ações e falas que acompanha a sociedade de geração para geração: o machismo. E é por causa dele que a violência contra a mulher existe, em razão dele, também, há a necessidade de leis como a Maria da Penha.