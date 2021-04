Trabalhadores em educação promovem live sobre militarização escolar

EE Eu Estudante

(crédito: CEF 25/Reprodução)

Nesta segunda-feira (26) a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) fará uma live para discutir o tema "Militarização escolar e reforma administrativa". O evento será transmitido às 19h pelo canal do YouTube e pela página do Facebook da CNTE.



Os convidados participantes são:

Miriam Fábia Alves

Doutora em Educação pela UFMG, professora da UFG

Max Leno de Almeida

Economista, assessor do Dieese na subseção da Condsef/Fenadsef

Os debatedores serão:

Gilmar Soares Ferreira

Secretário de Assuntos Educacionais da CNTE

Girlene Lázaro da Silva

Secretária Executiva da CNTE

Valéria Conceição da Silva

Secretária Executiva da CNTE

As redes sociais do Sindicato dos Professores do Distrito Federal também serão um canal de transmissão.