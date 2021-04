Confira o mapa de reabertura das escolas nas redes pública e particular

E EuEstudante

De acordo com levantamento da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), 11 estados estão com escolas fechadas, mantendo o modelo on-line. Na rede pública, 18 estados e o Distrito Federal estão com o ensino remoto, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).



Nas escolas particulares, dezesseis estados e o Distrito Federal adotam o modelo híbrido, que mescla aulas on-line e presenciais. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, DF, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Onze estados estão com escolas fechadas, mantendo o modelo 100% on-line: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Confira a atualização de cada estado e o DF:

Acre – Aulas presenciais autorizadas desde março (modalidade híbrida);

Alagoas – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida);

Amapá – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas, sem previsão de volta);

Amazonas – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida);

Bahia – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas, sem previsão de volta);

Ceará – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Atende 35% dos alunos para creche, educação infantil, ensino fundamental). Atual decreto tem validade até 25/4;

Distrito Federal – Aulas presenciais autorizadas desde março (modalidade híbrida);

Espírito Santo – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas, sem previsão de volta);

Goiás – Volta para a modalidade remota (aulas presenciais suspensas até vacinação dos profissionais e funcionários da educação);

Maranhão – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas pelo MPF até 30 de abril);

Mato Grosso – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas);

Mato Grosso do Sul – Aulas presenciais autorizadas (40% dos municípios na modalidade híbrida);

Minas Gerais – Segue com a modalidade remota (retorno da educação infantil em 26/4);

Pará – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas até 4/5);

Paraíba – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida apenas educação infantil e ensino fundamental);

Paraná – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Atende 30% dos alunos);

Pernambuco – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida);

Piauí – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas);

Rio de Janeiro – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Municípios com autonomia para decidir, de acordo com o agravamento os casos);

Rio Grande do Norte – Aulas presenciais autorizadas para todas as etapas (modalidade híbrida);

Rio Grande do Sul – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas);

Rondônia – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Atende 30% dos alunos);

Roraima – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Atende 50% dos alunos, três vezes na semana);

Santa Catarina – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida);

São Paulo – Aulas presenciais autorizadas (modalidade híbrida. Municípios com autonomia para decidir);

Sergipe – Aulas presenciais autorizadas para algumas etapas (modalidade híbrida)

Tocantins – Segue com a modalidade remota (aulas presenciais suspensas, sem previsão de volta).

Escolas retomam após um ano

A partir desta segunda-feira (26), escolas particulares de educação infantil de Belo Horizonte (MG) voltaram às aulas presenciais, depois de um ano e um mês fechadas por causa da pandemia. O retorno é voltado para crianças de até cinco anos e deve ser facultativo. Ou seja, cada família vai decidir se a criança deve voltar ou não à escola.

Em Campinas (SP), mais de um ano depois das aulas presenciais serem suspensas, parte dos alunos da rede municipal retomou, nesta segunda, as aulas presenciais. As creches e o ensino infantil retornam as aulas presenciais na semana que vem, em 3 de maio. As aulas também voltarão em formato de rodízio e revezamento de turmas.

Aulas no RS foram suspensas, mas escolas abrem para acolhida

Após mais uma decisão judicial que proibiu o retorno às escolas, o governo do Rio Grande do Sul informou, na manhã desta segunda-feira (26), que as aulas presenciais estão suspensas no estado. Na sexta-feira (23/4), o governo estadual publicou um decreto que permitia a volta às aulas presenciais em cidades que adotam o sistema de cogestão do modelo de distanciamento controlado.

Porém, no domingo (25/4), o Tribunal de Justiça manteve a decisão que suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas e particulares de todo o Rio Grande do Sul durante a bandeira preta, independentemente de eventuais flexibilizações.

Apesar da decisão, algumas escolas receberam os alunos para acolhimento. Segundo as escolas, os pais já haviam sido avisados sobre a volta, e também puderam aproveitar o momento para se manifestarem pela volta às aulas.

Na rede pública, quase 70% dos estados estão com escolas fechadas

Entre as redes estaduais, são 18 estados e o Distrito Federal com aulas apenas remotas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Confira o mapa:

Monitoramento da reabertura das escolas estaduais, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Educação (foto: Isabela Oliveira/Eu, Estudante)

Novos decretos

A partir desta segunda-feira (26/4), as escolas do estado do Ceará poderão avançar no processo de reabertura. O ensino presencial está permitido para turmas até o 9º do ensino fundamental, com 40% da capacidade. Anteriormente, estava autorizado até o 4º ano.

Porém, o retorno é facultativo. O ensino remoto é uma opção para os pais que tiverem preferência por manterem os filhos em casa.

Gestores pernambucanos optam por seguir com aulas remotas

O estado do Pernambuco autorizou o retorno das aulas presenciais nos municípios a partir desta segunda, mas gestores têm autonomia para decidir quando retomam atividades nas escolas. Os municípios de todas as regiões do estado optaram por não retomar, portanto seguem com atividades remotas.