Escola oferece capacitação de tecnologia para pais

(crédito: Escola Arara Azul)

A escola Arara Azul, de Águas Claras, vai oferecer a segunda capacitação voltada aos pais dos seus alunos nesta quarta-feira (28/4). A mentoria vai trabalhar a otimização do tempo por meio de recursos tecnológicos. O evento é gratuito e faz parte de cinco encontros com transmissão pela plataforma digital Google Meet. O objetivo do curso é garantir o uso da tecnologia com segurança, qualidade, produtividade e alta performance para professores, alunos e famílias.

De acordo com Eunia Maria, mantenedora da escola, o momento de reclusão social devido a pandemia da Covid-19 fez com que muitas famílias assumissem novos papéis na vida profissional e pessoal. Com a capacitação, a rotina pode ser otimizada e aperfeiçoada. "O trabalho e as tarefas do lar se misturaram e podem impactar na produtividade e no tempo dedicado à família. Então, seguimos firmes no propósito de parceria entre família e escola", destaca Eunia Maria.



Os pais vão aprender a manusear a plataforma Google For Education e os complementos do ambiente digital para que elas possam contribuir de maneira significativa no ensino das crianças que estão com aulas on-line. A mentoria vai ser ministrada pelo consultor do Google For Education, Gilmadson Gadelha. "Acreditamos também que todo conhecimento e habilidades adquiridas podem ser utilizados em suas vidas pessoais e profissionais", afirma o consultor.



Gilmadson também destaca que para que os pais consigam acompanhar os seus filhos que nasceram nas novas gerações denominadas alpha e beta, a inovação do processo de ensino e aprendizagem é fundamental para estimular e oferecer autonomia. Segundo o consultor, mudanças estão acontecendo não somente no ambiente escolar, mas nas próprias casas, por isso, os pais adquiriram papéis fundamentais no processo de ensino das crianças. Atualmente, a escola adota o modelo híbrido de aulas em que mescla presencial com on-line. “Mais uma vez ressalto a importância do aprendizado/capacitação também para os pais", lembra o especialista em tecnologia que vai ministrar a mentoria.



Saiba mais

Mentoria para pais: Otimizando o seu tempo com recursos tecnológicos

Data: 28 de abril

Horário: 19h30

Transmissão: bit.ly/3gIDhrm

Realização: Escola Arara Azul