Desenvolvimento infantil na pandemia é tema de live nesta quarta (28)

(crédito: Marta Wave/Pexels)

O Grupo Sinergia Educação promove na próxima quarta-feira (28/4), às 18h30, a transmissão ao vivo “Desenvolvimento infantil no contexto da pandemia: orientações essenciais para professores e responsáveis”. O evento é gratuito e será transmitido no canal do YouTube do Sinergia.

Participam do encontro Alexandra Brentani, pós-doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e diretora científica do Centro de Desenvolvimento Infantil da FMUSP, e a educadora Ana Colagrossi, doutora em ciências médicas com foco em aprendizagem socioemocional e desenvolvimento infantil.

A live será mediada por Ana Francisca Marques, doutoranda e mestra em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e apresentada pelo gerente de recursos humanos do Grupo Sinergia, Victor Müller.

Roda de conversa on-line faz parte de projeto para debater a educação

A iniciativa faz parte do projeto “Debatendo o futuro da educação”, que mensalmente vai reunir convidados em rodas de conversa virtuais para falar sobre temas relevantes no contexto educacional.

O Grupo Sinergia Educação é formado pelo Liceu Franco-Brasileiro, colégio com 105 anos de tradição, e pelo CEL Intercultural School, que tem quatro unidades.