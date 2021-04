Estudantes do Sigma escrevem cartas para pacientes com Covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal)

Crianças do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, do colégio Sigma produziram cartas para pacientes internadas com coronavírus e médicos que cuidam delas. A ação foi ideia da coordenadora de Convivência Ética da instituição Paula Cavalcante. Os alunos, de acordo com a professora, estudavam empatia e solidariedade antes do movimento.

Dessa forma, a atitude dos alunos foi uma maneira de colocar em prática o que eles sabiam na teoria. Para a coordenadora esse movimento foi importante para os alunos, mas para quem recebeu também, foi um modo de levar alento e afeto num momento difícil. “Já estamos vivendo essa realidade pandêmica há mais de um ano. E nossos alunos queriam fazer algo para tentar, de alguma forma, levar um pouco de alegria e carinho para essas pessoas que estão distantes de suas famílias, seja por estar em tratamento ou para garantir a segurança de seus entes queridos”, afirma.



Todos os alunos do ensino fundamental participaram da ação e cerca de 540 mensagens foram produzidas. As cartas foram entregues no Hospital Águas Claras, Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).



Os estudantes tinham realizado movimento parecido no ano passado. No entanto, o alvo era diferente: idosos de asilos e abrigos de Brasília. Além de cartas, os alunos fizeram cartazes, escreveram poesias e gravaram vídeos para entregar àqueles que atingiram a melhor idade e moram no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho.