MEC lança manual do curso on-line Alfabetização Baseada na Ciência

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O Ministério da Educação lançou parte do conteúdo do curso on-line Alfabetização Baseada na Ciência (ABC), disponível no site do MEC. O lançamento ocorreu na quarta-feira (28), data que marca o Dia Mundial da Educação, e teve transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Voltado para educadores da pré-escola e do ensino fundamental, o material é composto por vídeos, entrevistas, artigos, slides, questionários e outros. A iniciativa faz parte da implementação do Programa Tempo de Aprender e se destina à capacitação desses profissionais.

O curso ABC, é uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Secretaria de Alfabetização do MEC, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Aberta de Portugal.

Inicialmente planejado para ser um curso presencial, o curso ABC se adaptou para o modelo on-line por conta a pandemia de covid-19. A capacitação tem carga horária de 10 horas e já conta com 173 mil inscritos entre as 180 mil vagas disponíveis. “Considerando o contexto da crise sanitária que estamos vivendo, julgamos necessário e importante disponibilizar o quanto antes aos professores e ao público em geral esses materiais riquíssimos, que dão base ao curso ABC. Buscamos, desse modo, mitigar os impactos da crise sobre a aprendizagem dos alunos da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental”, afirma Carlos Nadalim, secretário de Alfabetização do MEC.

O material do curso on-line é produzido por profissionais portugueses e está dividido em duas partes. A primeira parte do conteúdo, intitulada “Alfabetização Baseada na Ciência: Manual do Curso ABC”, é teórica e composta 23 capítulos com conhecimentos teóricos para o ensino da leitura e da escrita. Na segunda parte, “ABC na Prática: Construindo Alicerces para a Leitura”, o manual apresenta programas de intervenção para crianças, com atividades para alunos de 5 e 6 anos de idade.