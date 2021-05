Sinepe faz doação de cestas básicas e itens de higiene ao Sintesc-DF

E EuEstudante

(crédito: Renata Mendes/Sinepe Divulgação)

Na última quarta-feira (29/4), o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) doou 50 cestas básicas ao Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília (Sintresc-DF). A arrecadação começou, em meados de abril, após o sindicato dos trabalhadores de transporte escolar solicitar ao Sinepe-DF uma ação para auxiliar os transportadores da categoria.

Com a pandemia e, a consequente suspensão das aulas da rede pública e o atual rodízio na rede privada, a quantidade de alunos que eles transportavam reduziu. De acordo com a presidente do Sinepe, Ana Elisa Dumont, alguns trabalhadores enfrentam problemas financeiros para quitar o financiamento dos automóveis e outros estão até desempregados.

Devido a isso, a presidente do Sinepe-Df fez um pedido às escolas particulares para colaborarem com a arrecadação que começou em abril. Ana Elisa também solicitou que as instituições verificassem como os transportadores escolares que prestam serviços aos pais dos alunos da instituição poderiam ser auxiliados pela própria escola.

O Sinepe arrecadou, além dos alimentos, cerca de 3 mil peças de roupas e aproximadamente 500 produtos de limpeza, que foram entregues aos transportadores escolares do Distrito Federal. Segundo o presidente do Sintresc, Nason Simões Vilar, a doação para esses trabalhadores chegou em um momento importante em razão das dificuldades que eles têm enfrentado pela pandemia de covid-19.